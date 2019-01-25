У РФ пообіцяли провести додаткове медобстеження захопленого моряка Сороки

Фото: Василь Сорока (із відкритих джерел)

На наступному тижні українця обстежить нейрохірург

Радник президента РФ Михайло Федотов повідомив українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров'я військовополоненого моряка Василя Сороки задовільний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Як зазначається, інформацію про стан здоров'я українця Федотов отримав від головного лікаря медичного блоку СІЗО "Матросская тишина".

"Його обстеження проводилося невропатологом і за словами лікарів рука хлопця набрякла через користування еспандером. Але за моїм проханням Михайло Федотов домовився, що наступного тижня (у понеділок-вівторок) хлопця обстежить нейрохірург", - написала Денісова.

Раніше адвокат Сергій Бадамшин розповів, що в українського військовослужбовця Василя Сороки, який був поранений під час захоплення РФ українських кораблів, не відновлюються функції руки, пальці не згинаються, набряк не сходить, в руці залишаються осколки.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що в Росії планують перевести поранених українських моряків Андрія Артеменка, Василя Сороку та Андрія Ейдера в СІЗО "Лефортово" із СІЗО "Матросская тишина", де їм наразі надають медичну допомогу.