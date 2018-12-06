Громадська рада при НАЗК закликала ВР запустити автоматичну перевірку декларацій

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Запуск системи блокується тим, що Рада не прийняла законопроект №7276

Громадська рада при Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК) закликає Верховну раду прийняти закон для запуску автоматизованої системи перевірки декларацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз НАЗК.

Повідомляється, що громадська рада при НАЗК закликає парламент і уряд докласти всіх зусиль, щоб модуль автоматизованої системи перевірки декларацій почав роботу не пізніше лютого 2019 року. У раді відзначили, що система пройшла тестування, а також затверджено правила логічного та арифметичного контролю.

"Отримано можливість автоматизованого обміну даними із 12 з 16 реєстрів і баз даних", - йдеться в повідомленні.

У той же час початок роботи модуля блокується на законодавчому рівні, зокрема, парламент не прийняв законопроект №7276.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК викрило 7 чиновників в умисному неподанні декларацій.