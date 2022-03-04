У РНБО викрили черговий фейк російських окупантів

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) викрила фейк проросійських Telegram-каналів. Окупанти поширили фальшивку про лист секретаря РНБО Олексія Данілова про нібито "позачергове засідання апарату Ради".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook РНБО .

"Ворог, зазнавши відчутних поразок на фронті, вдається до чергової хвилі широкомасштабної фальсифікації. У проросійських Telegram-каналах поширюється відвертий фейк - нібито лист Секретаря РНБО України Олексія Данілова про "позачергове засідання Апарату РНБО України", - йдеться в повідомленні.

В РНБО підкреслили, що "засідання апарату" - це неіснуюча в природі форма роботи Ради. У проросійських Telegram-каналах стверджувалося, що на" позачерговому засіданні " повинні були розглядатися кілька питань. В тому числі:

"знищення Збройних сил України";

"відмова НАТО в допомозі Україні";

"конфлікт між ЗСУ та" Азовом " та інша маячня.

"Офіційно заявляємо, що цей "лист" являє собою безглуздий фейк і дешеву провокацію", - підкреслили в РНБО.