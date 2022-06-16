Військова допомога від Франції: Макрон показав завантаження САУ Caesar для України

У підписі до відео Макрон зазначив, що військову допомогу Україні надаватимуть до кінця війни.

"До тих пір, поки це необхідно, поки мир не повернеться у вільну та незалежну Україну, ми зберігатимемо свою відданість. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дати можливість українським солдатам змінити ситуацію на місцях проти атак російської армії", - наголосив президент Франції.

Варто зауважити, що Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника на відстані 20 кілометрів.