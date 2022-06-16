Военная помощь от Франции: Макрон показал погрузку САУ Caesar для Украины

Франция продолжает поставки самоходных артиллерийских установок Caesar украинским воинам. Президент Эммануэль Макрон показал погрузку техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы французского государства.
В подписи к видео Макрон подчеркнул, что военную помощь Украине будут оказывать до конца войны.
"До тех пор, пока это необходимо, пока мир не вернется в свободную и независимую Украину, мы будем сохранять свою приверженность. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы дать возможность украинским солдатам изменить ситуацию на местах против атак российской армии", - отметил президент Франции.
Стоит заметить, что Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.
Напомним, во время своего сегодняшнего визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.