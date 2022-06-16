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Военная помощь от Франции: Макрон показал погрузку САУ Caesar для Украины

Фото: Макрон показал погрузку артиллерии для ВСУ (Сухопутные войска ВС Украины)
Автор: Иван Носальский

Франция продолжает поставки самоходных артиллерийских установок Caesar украинским воинам. Президент Эммануэль Макрон показал погрузку техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы французского государства.

В подписи к видео Макрон подчеркнул, что военную помощь Украине будут оказывать до конца войны.

"До тех пор, пока это необходимо, пока мир не вернется в свободную и независимую Украину, мы будем сохранять свою приверженность. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы дать возможность украинским солдатам изменить ситуацию на местах против атак российской армии", - отметил президент Франции.

Стоит заметить, что Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

Напомним, во время своего сегодняшнего визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

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ФранцияЭммануэль МакронПомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины