Военная помощь от Франции: Макрон показал погрузку САУ Caesar для Украины

В подписи к видео Макрон подчеркнул, что военную помощь Украине будут оказывать до конца войны.

"До тех пор, пока это необходимо, пока мир не вернется в свободную и независимую Украину, мы будем сохранять свою приверженность. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы дать возможность украинским солдатам изменить ситуацию на местах против атак российской армии", - отметил президент Франции.

Стоит заметить, что Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.