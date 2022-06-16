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Військова допомога від Франції: Макрон показав завантаження САУ Caesar для України

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Четвер 16 червня 2022 21:42
Військова допомога від Франції: Макрон показав завантаження САУ Caesar для України Фото: Макрон показав навантаження артилерії для ЗСУ (Сухопутні війська ЗС України)
Автор: Іван Носальський

Франція продовжує постачання самохідних артилерійських установок Caesar українським воїнам. Президент Еммануель Макрон показав завантаження техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови французької держави.

У підписі до відео Макрон зазначив, що військову допомогу Україні надаватимуть до кінця війни.

"До тих пір, поки це необхідно, поки мир не повернеться у вільну та незалежну Україну, ми зберігатимемо свою відданість. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дати можливість українським солдатам змінити ситуацію на місцях проти атак російської армії", - наголосив президент Франції.

Варто зауважити, що Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника на відстані 20 кілометрів.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар".

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