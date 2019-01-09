У Краматорську через борги скорочують подачу води

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Фільтрувальна станція Краматорська буде зупинена сьогодні з 22:00

У Краматорську (Донецька область) через борги скорочують подачу води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КВП "Краматорський Водоканал" у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 9 січня, "Вода Донбасу", в черговий раз скоротила подачу питної і технічної води на 15% в Краматорськ через борги по оплаті послуг водопостачання.

"З причини скорочення технічної води КП "Компанія "Вода Донбасу", фільтрувальна станція Краматорська буде зупинена сьогодні 09.01.2019 з 22:00 до 05:00. З 10.01.2019 фільтрувальна станція буде працювати за графіком: з 05:00 - 10:00, 17:00 - 22:00 водопостачання Соцміста (від вул. Дружби до О. Вишні, від бул. Краматорського до вул. О. Тихого); сел. Новий Світ; сел. Біленьке", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що через скорочення питної води на місто, скорочена подача води на мікрорайон Лазурний, Стара частина міста; сел. Красногірка; пос. Іванівка; сел. Малотарановка; сел. Жовтневий; сел. Мар'ївка; сел. Городещино; сел. Шабельківка, сел. Софіївка, сел. III Олександрівка, сел. Красноторка, сел. Ясна поляна, сел. Жовтневий.

Жителів Краматорська просять зробити тимчасовий запас питної води, а також сплатити борги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Лисичанська можуть залишитися без води і тепла оскільки об'єкти комунального підприємства "Лисичанскводоканал", що надають послуги у так званому районі ГТВ" міста Лисичанськ знеструмлені.