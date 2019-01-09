Жителі Лисичанська можуть залишитися без води і тепла

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Без води і тепла можуть залишитися близько 30 тис. осіб

Об'єкти комунального підприємства "Лисичанскводоканал", що надають послуги у так званому "районі ГТІ" міста Лисичанськ знеструмлені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луганське енергетичне об'єднання".

Повідомляється, у зв'язку з цим без води залишиться близько 30 тис. мешканців одного з найбільших міст підконтрольної Луганської області. Крім того, у результаті цього протягом доби припинить свою роботу і котельня місцевої тепломережі.

У повідомленні говориться, що "водоканалом знову саботується оплата поточного споживання електроенергії. Борг Лисичанського водоканалу за електроенергію становить майже 146 млн гривень.

У цілому ситуація з "Лисичанскводоканалом" загрожує незадовільними розрахунками енергетиків за куплену електроенергію і може мати вкрай негативні наслідки для усієї підконтрольної Луганській області, пише об'єднання.

Як відомо, 1 листопада 2018 року Луганська ОДА, Лисичанська міськрада і ЛЕО досягли домовленостей по боргах Лисичанського водоканалу. Так, дане КП підтвердило зобов'язання повністю оплачувати поточне споживання електроенергії і до 1 лютого 2019 року поетапно сплатити 16 млн гривень заборгованості.

Нагадаємо, через складні погодні умови на Донбасі 25 грудня без електрики залишилися кілька об'єктів водопостачання, внаслідок чого щонайменше 10 населених пунктів відчувають проблеми з водою.