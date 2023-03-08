Водометы, пиротехника и газ. В Тбилиси протестующие штурмуют парламент

К вечеру протестующие в Тбилиси начали штурм здания парламента. По данным издания, они выломали решетку на окнах и выбили стекла.

Фото: протестующие в Грузии начали штурмовать парламент (t.me/NGnewsgeorgia)

В свою очередь полиция, кроме водометов, применила слезоточивый газ.

Напомним, в конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", фактически копирующий российский закон. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов".

Вчера во время заседания грузинского парламента депутаты в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах".

Сначала участники акции против закона об "иноагентах" перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Количество участников значительно увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах".

Полиция начала разгонять участников акции, используя газ и водомет. В свою очередь протестующие начали бросать "коктейли Молотова" в полицейских.

Сегодня стало известно, что часть задержанных во время вчерашнего протеста была переведена в другие города Грузии.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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