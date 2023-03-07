Участники протестов в Грузии начали бросать "коктейли Молотова" в полицейских

В Грузии сегодня, 7 марта, продолжаются массовые протесты против скандального законопроекта об "иноагентах". Участники акции начали применять "коктейли Молотова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию протестов .

Протестующие бросали "коктейли Молотова" в правоохранителей. Сейчас в центре Тбилиси наблюдается беспрецедентное количество полицейских и спецназа.

Напомним, сегодня в Грузии парламент в первом чтении поддержал скандальных законопроект об "иноагентах", который является аналогичным российскому закону. Он предусматривает, что СМИ или общественные организации, которые финансируют из-за границы, будут получать статус "агентов иностранного влияния".

После этого к зданию парламента на массовые протесты вышли грузины. Там начались столкновения с полицией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.