Часть задержанных на протестах в Тбилиси перевели в другие города

Часть протестующих, задержанных вчера в столице Грузии, перевезли в другие города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Глава "Ассоциации молодых юристов Грузии" (GYLA) Нона Курдованидзе сообщила, что задержанных во время вчерашней акции перевели в разные города Грузии, в частности в Душету, Гурджаани, Хашури и Кутаиси.

Она также отметила, что в МВД Грузии не объяснили причину перевода задержанных в другие города. Курдованидзе отмечает, что это ограничивает защиту их прав, поскольку усложняется установление местонахождения задержанных и контакт с их адвокатами.

Кроме того, глава GYLA отметила, что организация продолжает оказывать помощь задержанным. По ее информации, в суды не поступали дела задержанных.



По информации МВД Грузии, вчера на акции против принятия закона об "иноагентах" в административном порядке было задержано 66 человек .

Напомним, в конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", фактически копирующий российский закон. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов".

Вчера во время заседания грузинского парламента депутаты в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах".

Сначала участники акции против закона об "иноагентах" перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Количество участников значительно увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах".

Полиция начала разгонять участников акции, используя газ и водомет. В свою очередь протестующие начали бросать "коктейли Молотова" в полицейских.

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