Как получить водительские права в Польше: разъяснение от Минреинтеграции

Украинцы, которые находятся в Польше и планируют впервые получить водительские права, могут записаться на водительские курсы. Но необходимо выполнение некоторых условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининтеграции .

При этом кандидат должен:

А именно:

Как сообщалось, с 1 марта в Польше изменились правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны вносить оплату.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как получить пенсию в Украине после работы в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.