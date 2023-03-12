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Как получить водительские права в Польше: разъяснение от Минреинтеграции

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Украина, Воскресенье 12 марта 2023 14:23
Как получить водительские права в Польше: разъяснение от Минреинтеграции Фото: как получить водительские права в Польши (beesafe pl)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, которые находятся в Польше и планируют впервые получить водительские права, могут записаться на водительские курсы. Но необходимо выполнение некоторых условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининтеграции.

А именно:

  • пребывание в стране более 185 дней;
  • наличие карты избитой;
  • наличие действительного договора на аренду жилья.

При этом кандидат должен:

  • обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) со следующим пакетом документов: заявлением, фотографией размером 3,5×4,5 см, справкой об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК и медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля;
  • выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы, предоставив свой PKK;
  • пройти теоретический и практический курсы обучения. Сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе;
  • записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения. Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы;
  • после успешной сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и сразу забрать готовый документ.

Как сообщалось, с 1 марта в Польше изменились правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны вносить оплату.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как получить пенсию в Украине после работы в Польше.

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