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Обмен с 1 января. Сколько времени можно пользоваться украинскими правами в Польше

Польша, Варшава, Среда 27 декабря 2023 16:40
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Обмен с 1 января. Сколько времени можно пользоваться украинскими правами в Польше Фото: Обмен водительских прав (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

31 декабря 2023 года истекает период, когда украинцы в Польше могли пользоваться украинскими правами. С 1 января 2024 года дается шесть месяцев на обмен украинских водительских удостоверений на польские.

Что нужно учесть украинцам со временной защитой в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info.

Согласно польскому закону "Об особом порядке функционирования транспорта и морского хозяйства в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины", украинские мигранты в Польше имеют право использовать украинские водительские удостоверения до 31 декабря 2023 года. Также было разрешено пользоваться просроченными правами.

Согласно польскому законодательству, иностранцы, находящиеся на территории страны более 6 месяцев, должны обменивать права на польские.

Но украинцы, имеющих статус временной защиты (PESEL UKR), могут пользоваться украинскими правами по крайней мере до 4 марта 2024 года. Если польские власти продлят временную защиту для украинцев до 2025 года, то и срок легального использования украинских водительских документов будет продлен. Если защита не будет продлена, тогда также необходимо поменять права в течение 6 месяцев.

Обмен производится в соответствующих территориальных подразделениях (Wydział komunikacji) по месту фактического нахождения человека. Нужно будет уплатить административный сбор – 100 злотых (965 грн) и сбор за подтверждение украинским консулом факта выдачи украинского водительского удостоверения (125 злотых – 1206 грн).

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше. Возможное окончание программы помощи украинским беженцам в Польше вызывает беспокойство у гуманитарных организаций.

В Чехии с 1 января 2024 года регистрация автомобилей с украинскими номерами становится обязательной. Если не оформить регистрацию транспортного средства в специальном реестре до конца года, это будет считаться правонарушением и будет наказываться штрафом.

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