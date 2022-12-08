Водителей Днепра призвали как можно быстрее убрать свои автомобили с улиц: в чем причина

Водителей в Днепре призывают как можно быстрее покинуть улицы и убрать свои автомобили. Это нужно для того, чтобы не препятствовать работе спецтехники, ликвидирующей последствия непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

"Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета обращается к автовладельцам с просьбой сегодня как можно быстрее покинуть автодороги города, чтобы не мешать движению спецтехники, ликвидирующей последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Также в мэрии призвали завтра, 9 декабря без необходимости не выезжать в город на собственном авто, а пользоваться общественным транспортом.

"Это поможет быстрее справиться с гололедом и вернуться к привычной жизни!" - отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в Днепре из-за скользкой дороги произошел коллапс на дорогах.

В результате непогоды в городе произошли массовые ДТП, гололедица также вызвала пробки и сбой в работе общественного транспорта.

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