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В Харьковской области частично перекроют несколько трасс из-за снегопада: список

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Харьков, Четверг 08 декабря 2022 18:58
В Харьковской области частично перекроют несколько трасс из-за снегопада: список Фото: в Харьковской области частично перекроют несколько трасс из-за снегопада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Харьковской области из-за сильного снегопада и гололеда частично перекроют несколько трасс международного и национального значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Ограничения вступают в силу сегодня, 8 декабря, в 19:00 и продлятся до 08:00 завтра, 9 декабря. Для пассажирского и грузового транспорта общей массой свыше 10 тонн ограничение движения будет действовать на два часа дольше – до 10 утра.

Закрывается движение на участках:

  • М-03 Киев-Харьков-Довжанский, км 396+094 – км 648+570;
  • Юго-восточный объезд г. Харькова, км 0+000 – км 13+688;
  • М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;
  • Юго-западный объезд г. Харькова, км 0+000 – км 8+001;
  • М-29 Харьков-Красноград-Перещепино-Днепр, км 0+000 – км 127+735;
  • Н-26 Чугуев-Милово, км 2+363 – км 79+500;
  • Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;
  • Р-46 Харьков-Ахтырка, км 0+000 – 80+813;
  • Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;
  • Р-78 Харьков-Змиев-Балаклия-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.

Ранее мы писали, что водителей в Днепре призвали как можно быстрее убрать свои автомобили с улиц. Это нужно для того, чтобы не препятствовать работе спецтехники, ликвидирующей последствия непогоды.

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