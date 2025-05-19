Водителей в сети пугают "новыми штрафами": в полиции сказали, правда ли это

О каких именно "новых штрафах" идет речь

По словам Белошицкого, в СМИ распространяют информацию "о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки".

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции подчеркнул: это неправда.

"Никаких новых штрафов за аптечку или огнетушитель - это фейк", - сообщил он.

Правоохранитель уточнил, что никаких изменений в требованиях к комплектации транспортных средств в Украине не произошло:

они остаются неизменными уже много лет;

они четко прописаны в Правилах дорожного движения (ПДД).

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Белошицкий напомнил также, что в любом автомобиле должны быть:

аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;

знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам;

исправный огнетушитель.

"Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и т.д.", - отметил правоохранитель.

В завершение он добавил, что "так же, уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу".

"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - подытожил представитель полиции.

Публикация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)