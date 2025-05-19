Водіїв у мережі лякають "новими штрафами": у поліції сказали, чи це правда

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що водіям загрожують рекордні покарання та штрафи до 50 тисяч гривень.

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