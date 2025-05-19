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Водіїв у мережі лякають "новими штрафами": у поліції сказали, чи це правда

У мережі почали поширювати інформацію про "нові штрафи" для водіїв (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що останнім часом у мережі поширюють фейкову інформацію. Йдеться про буцімто "нові штрафи" для водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.

Про які саме "нові штрафи" йдеться

За словами Білошицького, у ЗМІ поширюють інформацію "про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки".

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив: це неправда.

"Жодних нових штрафів за аптечку чи вогнегасник - це фейк", - повідомив він.

Правоохоронець уточнив, що жодних змін у вимогах до комплектації транспортних засобів в Україні не відбулося:

  • вони залишаються незмінними вже багато років;
  • вони чітко прописані в Правилах дорожнього руху (ПДР).

Що водії завжди повинні мати у машині

Білошицький нагадав також, що в будь-якому автомобілі повинні бути:

  • аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;
  • знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;
  • справний вогнегасник.

"Ці вимоги стосуються більшості категорій ТЗ: мотоциклів із боковим причепом, легкових і вантажних авто, автобусів, мікроавтобусів, колісних тракторів тощо", - зауважив правоохоронець.

Насамкінець він додав, що "так само, вже декілька років не змінювались санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу".

"Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах", - підсумував представник поліції.

Публікація Білошицького (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що водіям загрожують рекордні покарання та штрафи до 50 тисяч гривень.

Читайте також, як оскаржити штраф при автофіксації, якщо машина оформлена на одну людину, а за кермом була інша.

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