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Выпишут ли водителю штраф за езду без аптечки: ответ юриста

Четверг 24 октября 2024 13:48
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Выпишут ли водителю штраф за езду без аптечки: ответ юриста За езду без аптечки водителю могут выписать штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко
Эксперт: Вадим Володарский

В Украине эксплуатация транспортного средства при отсутствии медицинской аптечки запрещается. За это водителя могут привлечь к административной ответственности - выписать штраф.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Вадим Володарский.

Когда именно могут выписать штраф из-за аптечки

Эксперт объяснил: чтобы определить, когда водителя могут оштрафовать, следует обратиться к разделу 31 Правил дорожного движения (ПДД). Именно он определяет, в каких случаях эксплуатация транспортных средств (ТС) запрещена.

Так, обязательность наличия в ТС медицинской аптечки предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 ПДД.

"Эксплуатация транспортного средства запрещается, если отсутствует "медицинская аптечка с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена, - на мотоцикле с боковым прицепом, легковом, грузовом автомобиле, колесном тракторе, автобусе, микроавтобусе, троллейбусе, автомобиле, который перевозит опасный груз", - уточнил юрист.

В ПДД отмечается, что "аптечка, перечень медикаментов которой соответствует ДСТУ 3961-2000 для соответствующего типа транспортного средства", должна находиться в закрепленном состоянии - в месте, определенном предприятием-производителем.

Если же конструкцией ТС такого места не предусмотрено, медицинская аптечка должна располагаться "в легкодоступных местах".

"О сроке годности препаратов в аптечке там ничего не сказано. Поэтому формально при наличии самой аптечки (даже "нераспакованной") правовых оснований для штрафа нет", - отметил Володарский.

Какой штраф грозит водителю за езду без аптечки

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:

  • имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления
  • имеет неисправности тягово-сцепного устройства
  • имеет неисправности наружных световых приборов (в темное время суток)
  • имеет другие технические неисправности, с которыми (в соответствии с установленными правилами) эксплуатация его запрещается
  • переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов

Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340 грн.

Если же водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 680 грн.

Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции:

  • или наложение штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев
  • или административный арест сроком от 5 до 10 суток

Напомним, ранее мы рассказывали, что при нарушении перевозчиком Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, с жалобой можно обратиться в орган Государственной службы Украины по безопасности на транспорте - Укртрансбезопасности.

Рассмотрение дел по таким административным правонарушениям законом отнесено к компетенции органов Национальной полиции. Так что в случае управления водителем транспортным средством, в котором отсутствует медицинская аптечка, можно обращаться и к правоохранителям.

Читайте также, что ждет водителей, не оплативших штраф в установленные законодательством сроки.

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