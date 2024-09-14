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Водители оккупированной Херсонской области не получают зарплату более 2 месяцев, - ЦНС

Суббота 14 сентября 2024 15:51
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Водители оккупированной Херсонской области не получают зарплату более 2 месяцев, - ЦНС Фото: водителям не выплачивают заработную плату более 2 месяцев (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Враг продолжает задерживать заработную плату украинцам в оккупации. В частности, водители временно оккупированной части Херсонской области без денег уже более 2 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Более двух месяцев водители транспортных предприятий временно оккупированной Херсонской области не получают заработанных тяжелым трудом денег", - говорится в сообщении.

Речь идет о более чем 40 млн российских рублей. Из-за отсутствия выплат многие работники автотранспортных учреждений были вынуждены покинуть свою работу.

Информационный ресурс отметил, что на захваченных российским врагом территориях Украины продолжает уменьшаться сеть общественного транспорта. В частности, существенно не хватает водителей во временном оккупированном Донецке, поскольку большинство мужского населения мобилизовали в ряды армии РФ. Также значительная часть мужчин покинули город из-за отсутствия там жизненных условий.

"Вернуть оккупированные территории Украины в нормальную цивилизованную жизнь может каждый, кто будет помогать Силам обороны Украины освобождать нашу землю от врага", - подчеркнули в ЦНС.

После этого информационный ресурс призвал людей присылать информацию, если им что-то известно об оккупантах, коллаборантах и расположении вражеских позиций.

Напомним, что оккупанты в Луганске оставили бюджетников без заработной платы на систематической основе. В частности, проблема коснулась водителей трамваев.

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