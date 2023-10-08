Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой: объяснение МВД
В Украине вернули возможность уплаты за административные нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы комплексами автоматической фиксации, на официальных ресурсах МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Узнать факт фиксации нарушения можно с помощью:
- официального сайта МВД;
- официального мобильного приложения МВД - "Штрафы ПДД" для Android и IOS;
- Telegram-бота "Штрафы ПДД".
Сервисы позволяют не только оплатить штраф, но и оперативно получать сообщения о новых постановлениях или изменениях их статуса. В частности есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
"В случае уплаты в течение 10 дней 50% от наложенного штрафа постановление считается выполненным", - добавляют в МВД.
Не только ресурсы МВД
Возможность оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения можно и в приложении "Дия". Это можно сделать через телефон.
Также другими способами оплаты являются:
- через терминал полицейского;
- в управлении полиции через банковские терминалы;
- в кассе банка или на его сайте;
- Приват 24;
- Portmone;
- EasyPay;
- iPay;
- Герц;
- Госпай;
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