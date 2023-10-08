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Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой: объяснение МВД

Воскресенье 08 октября 2023 09:00
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Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой: объяснение МВД Фото: Как уплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой: объяснение МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вернули возможность уплаты за административные нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы комплексами автоматической фиксации, на официальных ресурсах МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Узнать факт фиксации нарушения можно с помощью:

  • официального сайта МВД;
  • официального мобильного приложения МВД - "Штрафы ПДД" для Android и IOS;
  • Telegram-бота "Штрафы ПДД".

Сервисы позволяют не только оплатить штраф, но и оперативно получать сообщения о новых постановлениях или изменениях их статуса. В частности есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

"В случае уплаты в течение 10 дней 50% от наложенного штрафа постановление считается выполненным", - добавляют в МВД.

Не только ресурсы МВД

Возможность оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения можно и в приложении "Дия". Это можно сделать через телефон.

Также другими способами оплаты являются:

  • через терминал полицейского;
  • в управлении полиции через банковские терминалы;
  • в кассе банка или на его сайте;
  • Приват 24;
  • Portmone;
  • EasyPay;
  • iPay;
  • Герц;
  • Госпай;

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