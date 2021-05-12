В Одесі СБУ викрила лікарів, які вимагали хабарі за безкоштовні операції на серці

Служба безпеки України (СБУ) викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вони вимагали кошти за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу.

Про це повідомила прес-служба СБУ .

Слідство встановило, що організатором виступав завідуючий відділення медустанови. Він залучив лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу.

Зокрема, за законодавством України придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у схемі.

Встановлено, що розмір хабаря залежав від складності та стану хворих і становив від 86 до 400 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час отримання 11 тисяч доларів від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: затримання хабарника в лікарні (ssu.gov.ua)