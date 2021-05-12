У Закарпатській області на хабарі затримали податківців: вимагали гроші у підприємця

У Закарпатській області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі двох податкових інспекторів. Вони вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч за ухилення від сплати податків.

За версією слідства, начальник відділу і ревізор-інспектор Головного управління Державної податкової інспекції в Закарпатській області вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч гривень за звільнення від сплати 980 тисяч податків і супутніх штрафних санкцій.

Зазначається, що податківці були затримані при отриманні першої частини хабаря в розмірі 180 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про пред'явлення їм підозри у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою. Також вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу. Інспекторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та подальшою забороною на три роки обіймати певні посади та здійснювати деякі види діяльності.

Фото: затримання податківців на хабарі (dbr.gov.ua)