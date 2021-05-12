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У Закарпатській області на хабарі затримали податківців: вимагали гроші у підприємця

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Київ, Середа 12 травня 2021 17:47
У Закарпатській області на хабарі затримали податківців: вимагали гроші у підприємця Фото: затримання податківців на хабарі (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі двох податкових інспекторів. Вони вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч за ухилення від сплати податків.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

За версією слідства, начальник відділу і ревізор-інспектор Головного управління Державної податкової інспекції в Закарпатській області вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч гривень за звільнення від сплати 980 тисяч податків і супутніх штрафних санкцій.

Зазначається, що податківці були затримані при отриманні першої частини хабаря в розмірі 180 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про пред'явлення їм підозри у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою. Також вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу. Інспекторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та подальшою забороною на три роки обіймати певні посади та здійснювати деякі види діяльності.

Фото: затримання податківців на хабарі (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, СБУ викрила посадових осіб центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вони вимагали кошти за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу.

Зазначимо, раніше СБУ блокувала роботу міжнародного злочинного угруповання, яке займалося продаж підробленої американської вакцини Pfizer від коронавірусу

РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів.

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