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В Україні можуть обмежити максимальний розмір зарплати держслужбовців під час НС

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 13:19
В Україні можуть обмежити максимальний розмір зарплати держслужбовців під час НС Фото: максимальний розмір зарплати держслужбовців під час НС хочуть обмежити (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ВР обмежити максимальний розмір зарплати державних службовців під час дії надзвичайної ситуації. Це передбачено законопроектом №3492.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний законопроект рекомендують ухвалити за основу.

Документ запроваджує обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівників і працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, державних службовців, посадових осіб та працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету.

У законі прописано, що розмір зарплати буде становити не більше дванадцяти мінімальних зарплат під час дії НС.

"За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №3492 за основу", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував скорочення зарплат державним службовцям.

Нагадаємо, у травні минулого року Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців. Зміни торкнуться всіх держорганів.

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