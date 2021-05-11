В Україні можуть обмежити максимальний розмір зарплати держслужбовців під час НС

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ВР обмежити максимальний розмір зарплати державних службовців під час дії надзвичайної ситуації. Це передбачено законопроектом №3492.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний законопроект рекомендують ухвалити за основу.

Документ запроваджує обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівників і працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, державних службовців, посадових осіб та працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету.

У законі прописано, що розмір зарплати буде становити не більше дванадцяти мінімальних зарплат під час дії НС.

"За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №3492 за основу", - вказано у повідомленні.