В Україні можуть обмежити максимальний розмір зарплати держслужбовців під час НС
Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ВР обмежити максимальний розмір зарплати державних службовців під час дії надзвичайної ситуації. Це передбачено законопроектом №3492.
Відповідний законопроект рекомендують ухвалити за основу.
Документ запроваджує обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівників і працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, державних службовців, посадових осіб та працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету.
У законі прописано, що розмір зарплати буде становити не більше дванадцяти мінімальних зарплат під час дії НС.
"За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №3492 за основу", - вказано у повідомленні.
Як писало РБК-Україна, у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував скорочення зарплат державним службовцям.
Нагадаємо, у травні минулого року Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців. Зміни торкнуться всіх держорганів.