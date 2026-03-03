Вода в реках поднялась уже на 2,5 метра: каким регионам Украины грозит подтопление

В Украине сложились природные условия для выраженного весеннего половодья. В некоторых населенных пунктах Одесской области уже зафиксировано подтопление домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирины Овчаренко в эфире "Суспільного".
Главное:
По словам чиновницы, сейчас наиболее показательная ситуация наблюдается в бассейне Северского Донца на Харьковщине, а также в Черкасской и Одесской областях. В частности, в Одесской области в пяти населенных пунктах уже есть частичные подтопления.
В Киеве также возможны локальные разливы воды. Под угрозой оказались пойменные территории, в частности:
Овчаренко отметила, что в большинстве речных бассейнов запасы воды в снегу соответствуют или превышают климатическую норму. Ситуацию осложняет промерзший грунт (местами до 70 см), что способствует активному стеку воды во время таяния.
"Большие водохранилища на Днепровском каскаде, Днестре и Южном Буге готовы к приему большой воды", - заверили в ведомстве.
В то же время критической остается ситуация на малых реках. Из-за засоренности и неисправных гидросооружений именно там чаще всего возникают локальные проблемы. Общинам рекомендуют срочно обратить внимание на эти объекты.
