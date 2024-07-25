В оккупации в Донецкой области начались протесты из-за отсутствия воды, - ЦНС
На временно оккупированной части Донецкой области местные жители стали проводить протесты из-за проблем с водоснабжением и отсутствиям питьевой воды в населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что для жителей ВОТ в этом регионе в лучшем случае вода подается несколько часов в день, а в большинстве своем люди не получают ее уже более суток.
"Местные начали перекрывать улицы города и требуют от "власти" объяснений, но оккупанты пока не имеют согласованной Кремлем позиции и игнорируют митинги", - говорится в публикации Центра.
В чем причина отсутствия воды
Существенные перебои с водоснабжением у жителей оккупированного Донецка связаны с прекращением функционирования водопровода Северский Донец - Донбасс из-за боевых действий.
Чтобы решить эту проблему, российские захватчики 2 года строили новый водопровод с Дона, однако это не стало выходом. Так, мощности данного водопровода проблему не решили, и вода в областном центе подается по графикам.
Между тем, добавили в ЦНС, в результате отключения света на территории РФ, в частности в южных регионах, насосные станции нового канала "вышли из строя и водопровод остановился полностью".
Поскольку ремонт может занять месяцы, ситуация с водой на захваченных россиянами территориях Украины ухудшилась.
Добавим, на днях стало известно, что из-за отключения света остановилась подача воды в оккупированный Донецк.
Также ранее сообщалось, что жители российского Краснодара вышли на митинг. Они потребовали возобновить подачу воды и света.
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