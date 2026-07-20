Вода во Львове может подорожать: сколько придется платить по-новому

Во Львове хотят изменить стоимость водоснабжения для населения. Платить больше придется тогда, когда соответствующее решение примет исполнительный комитет городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора коммунального предприятия "Львовводоканал" Дмитрия Ваньковича во время заседания комиссии устойчивости и критической инфраструктуры Львовского городского совета (ЛГС).
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Еще в начале июля в пресс-службе ЛГС напомнили, что сейчас один кубометр воды во Львове стоит 25,88 гривны.
Причем цена, по словам специалистов, не менялась с начала 2022 года.
В ЛГС отметили, что это - один из самых низких показателей среди крупных городов страны.
"С марта этого года в Украине обновили законодательство, и теперь громады могут самостоятельно корректировать тарифы. Поэтому стоимость воды планируют пересмотреть и во Львове", - сообщили украинцам.
Местным жителям объяснили, что "Львовводоканал" уже подготовил свои расчеты и подал их в ЛГС.
Окончательное же решение насчет нового тарифа будет принимать исполнительный комитет города.
Глава ЛГКП "Львовводоканал" во время заседания комиссии устойчивости и критической инфраструктуры отметил, что сегодня "нужно понимать общую финансовую ситуацию на предприятии".
Ванькович объяснил, что необходимость повышения тарифа на водоснабжение и водоотвод обусловлена увеличением тарифов на электроэнергию, повышением заработной платы и налогов.
Уже сейчас у предприятия, по его словам, есть немалый "минус". Так что если тариф не скорректировать, ситуация станет еще хуже.
"Город выделил по программе поддержки предприятия 323 миллиона. При этом мы выходили до конца года на минус 575 миллионов. Сейчас, за семь месяцев, мы уже использовали 226 миллионов... У нас увеличиваются убытки. Если ничего не изменим, то будет минус 672 миллиона", - поделился специалист.
Он отметил, что, если скорректировать тариф, предприятие получит дополнительно 409 миллионов.
"Убыток останется, но уменьшится до 262 миллионов", - уточнил глава ЛГКП.
Ранее во "Львовводоканале" объяснили, что для качественного обновления инфраструктуры и работы предприятия тариф должен составить около 100 гривен за кубометр воды.
Однако сейчас, по данным ЛГС, скорректировать тариф на воду предлагают до 56,38 гривен за кубометр.
Ванькович во время заседания отметил, что речь идет не об изменении тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, а именно о его корректировке.
"Мы посчитали, что в среднем на семью это - плюс 198 гривен в месяц", - уточнил эксперт.
Он добавил, что те из горожан, которые не имеют возможности оплачивать услуги из-за малого дохода, могут получить субсидию.
"Если малый доход - они оформят субсидию... Тот, кто может - будет платить. Кто не сможет - будет иметь субсидию", - констатировал чиновник.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего подскочили тарифы на воду с 1 июля 2026 года.
Кроме того, мы объясняли, нужно ли переоформлять субсидию после повышения цен.
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