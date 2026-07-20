Вода во Львове может подорожать: сколько придется платить по-новому

Главное: Нынешняя цена : сейчас один кубометр воды во Львове стоит 25,88 гривны (стоимость не менялась с начала 2022 года), что является одним из самых низких показателей среди других городов страны.

: сейчас один кубометр воды во Львове стоит 25,88 гривны (стоимость не менялась с начала 2022 года), что является одним из самых низких показателей среди других городов страны. Корректировка тарифов : стоимость водоснабжения и водоотвода в городе хотят изменить из-за финансовой ситуации на ЛГКП "Львовводоканал" - роста тарифов на электроэнергию, повышения зарплат и налогов.

: стоимость водоснабжения и водоотвода в городе хотят изменить из-за финансовой ситуации на ЛГКП "Львовводоканал" - роста тарифов на электроэнергию, повышения зарплат и налогов. Что изменится : тариф предлагают скорректировать до 56,38 гривен за кубометр воды, что для одной семьи будет составлять в среднем около плюс 198 гривен в месяц.

: тариф предлагают скорректировать до 56,38 гривен за кубометр воды, что для одной семьи будет составлять в среднем около плюс 198 гривен в месяц. Льготы : те из горожан, которые не могут оплачивать услуги из-за малого дохода, могут получить субсидию

: те из горожан, которые не могут оплачивать услуги из-за малого дохода, могут получить субсидию Принятие решения: окончательное решение насчет скорректированного тарифа должен принять исполнительный комитет городского совета.

Сколько стоит кубометр воды во Львове сейчас

Еще в начале июля в пресс-службе ЛГС напомнили, что сейчас один кубометр воды во Львове стоит 25,88 гривны.

Причем цена, по словам специалистов, не менялась с начала 2022 года.

В ЛГС отметили, что это - один из самых низких показателей среди крупных городов страны.

"С марта этого года в Украине обновили законодательство, и теперь громады могут самостоятельно корректировать тарифы. Поэтому стоимость воды планируют пересмотреть и во Львове", - сообщили украинцам.

Местным жителям объяснили, что "Львовводоканал" уже подготовил свои расчеты и подал их в ЛГС.

Окончательное же решение насчет нового тарифа будет принимать исполнительный комитет города.

Почему изменить тариф на воду необходимо

Глава ЛГКП "Львовводоканал" во время заседания комиссии устойчивости и критической инфраструктуры отметил, что сегодня "нужно понимать общую финансовую ситуацию на предприятии".

Ванькович объяснил, что необходимость повышения тарифа на водоснабжение и водоотвод обусловлена увеличением тарифов на электроэнергию, повышением заработной платы и налогов.

Уже сейчас у предприятия, по его словам, есть немалый "минус". Так что если тариф не скорректировать, ситуация станет еще хуже.

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"Город выделил по программе поддержки предприятия 323 миллиона. При этом мы выходили до конца года на минус 575 миллионов. Сейчас, за семь месяцев, мы уже использовали 226 миллионов... У нас увеличиваются убытки. Если ничего не изменим, то будет минус 672 миллиона", - поделился специалист.

Он отметил, что, если скорректировать тариф, предприятие получит дополнительно 409 миллионов.

"Убыток останется, но уменьшится до 262 миллионов", - уточнил глава ЛГКП.

Насколько больше придется платить за воду

Ранее во "Львовводоканале" объяснили, что для качественного обновления инфраструктуры и работы предприятия тариф должен составить около 100 гривен за кубометр воды.

Однако сейчас, по данным ЛГС, скорректировать тариф на воду предлагают до 56,38 гривен за кубометр.

Сравнение тарифов на воду в разных городах Украины (инфографика: facebook.com/lviv.adm)

Ванькович во время заседания отметил, что речь идет не об изменении тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, а именно о его корректировке.

"Мы посчитали, что в среднем на семью это - плюс 198 гривен в месяц", - уточнил эксперт.

Он добавил, что те из горожан, которые не имеют возможности оплачивать услуги из-за малого дохода, могут получить субсидию.

"Если малый доход - они оформят субсидию... Тот, кто может - будет платить. Кто не сможет - будет иметь субсидию", - констатировал чиновник.