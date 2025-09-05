На Донетчине оккупанты рекламируют новое жилье, пока люди "воюют" за воду, - ЦПД

В оккупированной части Донецкой области объявили о намерении возвести более 1 миллиона квадратных метров жилья. Местные гауляйтеры рассказывают о "дешевой ипотеке" и "выгодных условиях для инвесторов".

Впрочем, главный вопрос остается без ответа: где взять воду для этих новостроек? Донбасс переживает острый водный кризис - во многих населенных пунктах вода в кранах появляется лишь раз или два в неделю, а в отдельных районах подача прекращена совсем.

Жители вынуждены буквально сражаться за воду возле резервуаров. Ежедневные очереди стали нормой, и ситуация только ухудшается.

Из-за невыносимых условий жизни все больше людей задумываются над переездом. На фоне этого оккупационные заявления о "жилом рае" выглядят лишь картинкой для пропаганды.

"Вместо решений действительно насущных проблем, таких как обеспечение водоснабжения, оккупанты строят пропагандистские "потемкинские деревни". Так они пытаются скрыть разруху, до которой довел оккупированную Донецкую область "русский мир", - констатируют в ЦПД.