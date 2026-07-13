Вода дорожает. Почему тарифы начали расти по всей Украине и к чему готовиться

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Новые правила: Полномочия устанавливать тарифы, переданы органам местного самоуправления - каждая громада решает вопрос цены самостоятельно.

Полномочия устанавливать тарифы, переданы органам местного самоуправления - каждая громада решает вопрос цены самостоятельно. Дедлайн: До 20 августа все водоканалы должны представить расчеты новых тарифов для рассмотрения местными властями.

До 20 августа все водоканалы должны представить расчеты новых тарифов для рассмотрения местными властями. Почему цены растут: Текущие тарифы покрывают всего 70% расходов предприятий на электроэнергию, реагенты и оплату труда.

Текущие тарифы покрывают всего 70% расходов предприятий на электроэнергию, реагенты и оплату труда. Два сценария: Местные власти должны либо повысить тариф для жителей, либо компенсировать разницу в расходах из местного бюджета.

Местные власти должны либо повысить тариф для жителей, либо компенсировать разницу в расходах из местного бюджета. Ситуация сейчас: В некоторых городах (в частности, Умани, Виннице, Бородянке) пересмотр тарифов уже состоялся, и этот процесс продолжает охватывать другие регионы.

В Украине с 1 июля в некоторых городах начали поднимать тарифы на две базовые коммунальные услуги: централизованное водоснабжение (подача холодной воды) и водоотведение (канализация и очистка стоков). Повышение уже произошло в десятках населенных пунктах и география тарифных изменений будет расширяться.

До конца лета стоимость услуг по водообеспечению могут вырасти во всех громадах, сообщили РБК-Украина в Министерстве развития общин и территорий.

“До 20 августа предприятия водопроводно-канализационного хозяйства должны предоставить органам местного самоуправления расчеты экономически обоснованных тарифов. После этого каждая громада отдельно будет принимать решение: пересмотреть тариф, оставить его без изменений или компенсировать разницу между экономически обоснованным и действующим тарифом за счет местного бюджета”, - сообщили в министерстве.

Пока самые большие изменения зафиксированы в Умани, Виннице, Бородянке.

Фото: в Украине повысили тарифы на водоснабжение и водоотведение (инфографика РБК-Украина)

Почему пришлось повышать тариф

На сегодняшний день решения об одновременном повышении тарифов по всей стране нет. Каждая громада принимает такое решение самостоятельно, исходя из состояния своего водоканала и возможностей местного бюджета.

Ситуация в сфере водопроводно-канализационного хозяйства остается сложной, отметили в Минразвития. Тарифы на воду в большинстве населенных пунктах, особенно крупных, не менялись с довоенного времени. Но за этот период значительно выросли расходы предприятий на электроэнергию, реагенты, материалы и заработную плату сотрудников.

“Сегодня тарифы покрывают в среднем лишь около 70% реальных расходов водоканалов. Именно поэтому отдельные громады могут принимать решения о пересмотре тарифов, чтобы не допустить ухудшения качества услуг или остановки работы предприятий.”, - отметили в ведомстве.

Тариф можно не поднимать, но…

Тарифы на водоснабжение и водоотведение можно не поднимать. Но тогда разницу расходов предприятиям которые предоставляют услуги нужно компенсировать из местных бюджетов.

Такая ситуация сохранялась в большинстве регионов до сих пор. Но местные власти не компенсировали расходы.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) еще в 2023 инициировала повышение тарифов “на воду” для почти 45 водоканалов, которые были в сфере его регулирования.

Это в основном предприятия в крупных населенных пунктах. Более мелкие водоканалы устанавливали тарифы по согласованию с местными властями. Но после критики со стороны президента Украины, регулятор от этого шага отказался.

Необходимость повышения тарифов "на воду" возникла еще до начала войны. Государство не компенсировало разницу в тарифах и долги предприятий росли.

"Разницу в тарифах по закону (для 45 водоканалов - ред. ) должно было компенсировать правительство. Кто устанавливает тариф, тот и компенсирует разницу. Но этого не делали", - отметила РБК-Украины советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан.

Некоторую финансовую поддержку, отметила Продан, водоканалы получали от местных властей. Но она не компенсировала убытки.

Сейчас расходы увеличились. Регионы выполняют планы стойкости, которые требуют дополнительных расходов, в том числе, на ремонт и защиту систем водоснабжения.

"Вода это обязательная составляющая системы теплоснабжения. Если не будет воды то нечего будет греть для подачи тепла. Но об этом часто забывают", - добавляет она.

В марте текущего года законом № 4777-IX полномочия по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение от НКРЭКУ были переданы органам местного самоуправления.

Именно такое изменение и дало возможность местным властям независимо от регулятора устанавливать новые тарифы, если не будет решен вопрос в покрытием долгов предприятий.