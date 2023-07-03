Фальстарт на воде. Как в Украине пытались поднять тариф, но передумали

История с ростом тарифов на воду для населения поставлена на паузу. Национальный регулятор установил новые цены, но после критики президента Владимира Зеленского всего через три дня отменил свое же решение.

О ситуации с тарифами и о том, почему их передумали повышать, - в материале РБК-Украина .

Как пытались откорректировать тарифы

На заседании Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 29 июня были установлены новые тарифы для ряда водоканалов.

Среднее повышение составило 32% и, как ожидалось, украинцы уже в августе получат платежки с новыми суммами. Корректировка не затронула Херсонскую, Николаевскую и Харьковские области, поскольку на их территории продолжаются боевые действия, и есть населенные пункты, которые пострадали от российских оккупантов.

Для среднестатистического домохозяйства из 2-3 человек суммы в платежках должны были вырасти на 62 гривны. До повышения она была ориентировочно 194 гривен при среднем тарифе 29,78 гривен за кубометр. После решения национального регулятора - 256 гривен при среднем тарифе 39,37 гривен за куб.

Для тех, кто получает субсидии, суммы в платежках не изменились бы, поскольку их бы автоматически пересчитали.

Самые высокие тарифы на воду устанавливались для тех водоканалов, у которых небольшие объемы реализации услуг, высокая доля реагентов, большая протяженность сетей и так далее. Речь идет, например, о Виннице, Павлограде, Дрогобыче и Житомире.

Новые тарифы для каждого водоканала приведены в материале РБК-Украина "Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле".

Отметим, повышение связано с ростом затрат на электроэнергию в среднем на 14%, заработных плат (работникам водоканалов) на 13% и расходов на закупку реагентов на 88%.

Директор Аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабошук подчеркивает, что задача Нацкомиссии как независимого органа - рассмотреть расчеты водоканалов, сделать вывод о том, насколько они правильны и могут быть использованы для установления тарифов. Чтобы тот же Кабинет министров или министерства не занижали их с целью понравиться избирателям в ущерб экономическому здоровью предприятий.

"Поскольку тарифы не пересматривались почти два года, эта мера необходима. Выросла минимальная заработная плата, стоимость комплектующих, запчастей и закупаемых за границей реагентов, цены на которые привязаны к валюте. Поднимается цена на электроэнергию, которая является одной из составляющих тарифа на воду. Все это должно быть учтено", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Предложение НКРЭКУ он называет экономически обоснованным. По его мнению, если правительство не согласно и считает, что тариф должен быть меньшим, то должно компенсировать разницу, чтобы водоканалы могли покрыть хотя бы минимальные расходы.

Отметим, для предприятий с самым большим ростом решили ввести двухэтапное повышение - с 1 июля и 1 августа. Несколько водоканалов уже опубликовали новые тарифы с 1 июля 2023 года, но как оказалось, поторопились.

Решение регулятора подверглось критике и в итоге было отменено.

Критика со стороны властей

Как выяснилось, постановление НКРЭКУ было не согласовано с правительством. Об этом в частности говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", - написал он в своем Telegram.

По его словам, рост цен на воду идет в разрез с политикой правительства, которое в том числе помогает регионам сдерживать тарифы на тепло и горячую воду. Поэтому министрам энергетики и инфраструктуры поручили провести дополнительные консультации с НКРЭКУ, чтобы она пересмотрела решение.

Президент Владимир Зеленский пошел дальше и назвал повышение тарифов "позорным и непрофессиональным".

"Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", - заявил он в пятничном обращении и поручил найти выход из ситуации.

Примечательно, что ранее повышение тарифа на электроэнергию не вызвал такой бурной реакции, хотя средние суммы в платежках должны вырасти гораздо больше - ориентировочно на 250 гривен.

Ярослав Рабошук говорит, что любая позиция должна основываться на конкретных цифрах. То есть Кабинету министров было бы логичнее привести альтернативные расчеты и показать, каким на самом деле должен быть тариф.

"Я бы тогда понял, что, возможно, были определенные злоупотребления в расчетах (Национальной комиссии, - ред.). А так это больше какое-то политическое заявление, популизм, чтобы понравиться избирателю. Других вариантов у меня нет", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Что касается согласования решения НКРЭКУ с правительством, то его и не должно быть, так как регулятор является независимым органом. Свою работу по определению экономически обоснованных тарифов он сделал, и далее, по идее, должны включаться другие инструменты, которые определят конечные цены на воду.

"Он посчитал и языком цифр рассказал, что ваш тариф должен быть таким - 40-50 гривен за кубический метр. Если Кабинет министров против, если это дорого для украинцев, должны включаться компенсаторные механизмы. Хотя я не понимаю, в чем проблема. У него есть хороший инструмент субсидий. Они предоставляются социально незащищенным людям. И через субсидии компенсируется рост тарифов. А те, кто способен заплатить, те заплатят", - подчеркнул эксперт.

В любом случае эта ситуация стала тестом для властей Украины и иностранных партнеров, которые продвигали принцип независимости НКРЭКУ. А события сегодняшнего дня, очевидно, ставят его под сомнение.

Тарифы остаются прежними, но чем это грозит

После критики со стороны Владимира Зеленского регулятор отменил постановление от 29 июня.

"Верховный Главнокомандующий (президент, - ред.) выразился против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотведение, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины обратил внимание на необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению", - отметил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, и отмену постановления поддержали единогласно.

Он также поручил срочно подготовить необходимые материалы для консультаций. На сайте регулятора уточнили, что они будут проводиться с Кабинетом министров и всеми заинтересованными сторонами, чтобы наработать справедливое решение. Имеется в виду то, которое обеспечит финансовые ресурсы из госбюджета или другие компенсаторы, чтобы покрыть расходы водоканалов.

Директор Аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабошук приходит к выводу, что пока не приходится говорить о том, что тарифы будут приведены к экономически обоснованным уровням. Скорее, это свидетельствует о том, что цену на воду для населения будут диктовать сверху. Он также допускает рост задолженности водоканалов за электрическую энергию.

"Потому что никто не возьмет ответственность подавать воду без обеззараживания. Средства сначала будут идти на ее очищение и приведение к стандартам питьевой воды, а платить за электроэнергию водоканалы будут по остаточному принципу. Неуплата может привести к тому, что их начнут отключать. Это замкнутый круг, который мы уже много раз проходили. И, возможно, пройдем еще раз, только в условиях войны", - отметил он.

В целом на сегодня сложно прогнозировать, какими в итоге будут тарифы на воду.

"Мы надеемся, что все же здравый смысл победит и будут тарифы, покрывающие все расходы водоканалов. В первую очередь это заработная плата, оплата электрической энергии и закупка тех веществ, которые необходимы для того, чтобы делать воду безопасной", - отметил эксперт.

Он также добавил, что Ассоциация городов не против того, чтобы в условиях военного положения тарифы оставались на низком уровне. Но если они ниже экономически обоснованного, то разницу нужно покрывать из других источников, в том числе государственного бюджета.

"Потому что и заработную плату работникам нужно выплачивать, и воду нужно очищать. Без этого никак, все это стоит денег", - подытожил Рабошук.