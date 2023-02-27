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Ночью в Закарпатской области произошло землетрясение

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Закарпатье, Понедельник 27 февраля 2023 09:45
Ночью в Закарпатской области произошло землетрясение Фото: ночью в Закарпатской области произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в понедельник, 27 февраля, в Закарпатской области зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"В 3:15:39 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе поселка Большая Добронь, 19 км к западу от г. Мукачево Закарпатской области, магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

Ночью в Закарпатской области произошло землетрясение

По данным специалистов Центра, по расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации относится к сильно ощутимым.

Колебания сходны с сотрясанием, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость на открытых рынках слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", - добавляют в сообщении.

Известно, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района г. Иршава, 3 января с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.

Напомним, землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.

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