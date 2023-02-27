Ночью в Закарпатской области произошло землетрясение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"В 3:15:39 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе поселка Большая Добронь, 19 км к западу от г. Мукачево Закарпатской области, магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

По данным специалистов Центра, по расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации относится к сильно ощутимым.

Колебания сходны с сотрясанием, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость на открытых рынках слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", - добавляют в сообщении.

Известно, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района г. Иршава, 3 января с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.