В Закарпатской области произошло землетрясение: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля .

По данным специалистов, землетрясение зарегистрировано на территории Закарпатской области в районе Иршавы на глубине 6 км магнитудой 3,8 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение чувствуется внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", - говорится в сообщении.

Разрушений в результате этого землетрясения нет.

На территории Закарпатской области наиболее сильные землетрясения зарегистрированы 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в селах Довге и Бронька в Хустском районе. В соцсетях люди пишут еще о нескольких селах, где тоже почувствовали сегодня толчки.