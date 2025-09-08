Ночью враг заминировал часть Херсона: на каких улицах нашли "Лепестки"

Напомним, в октябре 2024 года российские войска начали маскировать мины "Лепесток". Тогда глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщал, что оккупанты обмазывают мины клеем и обваливают в почве, пыли или листьях. Так мины становятся менее заметными, их можно ошибочно принять за камни или мусор.

Так, в сентябре этого года в Днепровском районе Херсона на российской мине подорвался 13-летний под росток на противопехотной мине "Лепесток". Сейчас пострадавший находится в больнице, за ним наблюдают медики. Состояние пострадавшего парня оценивается, как средней тяжести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина является самой заминированной страной в мире. Из-за боевых действий в стране заминировано более 40% территорий.

В частности, достаточно много мин на территории областей, временно оккупированных российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину.

По уровню заминированности Украина превосходит Афганистан и Сирию. При этом, как говорится в отчете Globsec, ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные".