Ночью враг заминировал часть Херсона: на каких улицах нашли "Лепестки"

Фото: ночью враг заминировал Херсон "минами-лепестками" (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Россияне заминировали часть жилых кварталов, разбросав противопехотные мины типа "Лепестки" прямо на улицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

Ночью 8 сентября в Херсоне враг заминировал часть жилых районов.

Саперы уже нашли противопехотные мины на многих улицах:

  • перекресток проспекта Независимости и улицы Перекопской;

  • улица Университетская - район площади Ивана Мозгового и перекресток с улицей Субботы;

  • улица Украинская - участок между Кременчугской и Ладычука.

Фото: полиция в Херсоне предупредила о вражеских минах "Лепестках" (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, в октябре 2024 года российские войска начали маскировать мины "Лепесток". Тогда глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщал, что оккупанты обмазывают мины клеем и обваливают в почве, пыли или листьях. Так мины становятся менее заметными, их можно ошибочно принять за камни или мусор.

Так, в сентябре этого года в Днепровском районе Херсона на российской мине подорвался 13-летний под росток на противопехотной мине "Лепесток". Сейчас пострадавший находится в больнице, за ним наблюдают медики. Состояние пострадавшего парня оценивается, как средней тяжести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина является самой заминированной страной в мире. Из-за боевых действий в стране заминировано более 40% территорий.

В частности, достаточно много мин на территории областей, временно оккупированных российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину.

По уровню заминированности Украина превосходит Афганистан и Сирию. При этом, как говорится в отчете Globsec, ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные".

