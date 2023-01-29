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Больше чем в Сирии и Афганистане. Украина стала самой заминированной страной, - Sky News

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 января 2023 15:36
Больше чем в Сирии и Афганистане. Украина стала самой заминированной страной, - Sky News Фото: Украина стала самой заминированной страной (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вторжение российских оккупантов в феврале 2022 года привело к тому, что украинским военным пришлось заменять значительную часть территорий страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным подсчетов, Украина является наиболее заминированной страной в мире. Из-за боевых действий в стране заминировано более 40% территорий.

"Это даже несравнимо, я бы сказала, с Сирией или Афганистаном. Это действительно масштабно", - заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Екатерина Темплтон.

Также отмечается, что при контрнаступлении и деоккупации территорий украинские военные могут выявить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество снарядов.

Отметим, что с 22 февраля 2022 года по 10 января 2023 года в Украине от мин пострадали не менее 611 человек. А с 2014 по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что Камбоджа примет украинских саперов в своей столице – городе Пномпень и будет обучать детонации взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию.

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