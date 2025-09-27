Ночью враг ударил артиллерией по Херсону: вспыхнули пожары, есть разрушения

Ночью российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. На этот раз попадания пришлись на частный дом и коммерческие помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько и ГСЧС Украины .

В ночь на 27 сентября Херсон накрыла артиллерия РФ. В результате ударов вспыхнули пожары. Полностью выгорел частный дом, сгорела крыша офисных помещений магазина, а также гаражи, в одном из которых стоял легковой автомобиль.

Ситуация в Херсоне

Напомним, 26 сентября РФ сбросила бомбы на Херсон. В результате атаки повреждения получили 70 частных и 1 многоквартирный дом. Один из вражеских ударов пришелся по маршрутному такси. В результате "прилета" транспортное средство было уничтожено.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Ранее Defense Express сообщал, что российские оккупанты начали использовать для обстрелов Херсона кассетные боеприпасы производства КНДР.

По информации представителя Южных оборонных сил Украины полковника Владислава Волошина, российские войска накапливаются и перегруппировываются на восточном (левом) берегу Херсонской области между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским автомобильным мостом (все к востоку от Херсона) для наступления в направлении Антоновского автомобильного моста.

Он добавил, что российские войска укрепляют позиции на восточном берегу Херсонской области.