ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вночі ворог вдарив артилерією по Херсону: спалахнули пожежі, є руйнування

Херсон , Субота 27 вересня 2025 12:09
UA EN RU
Вночі ворог вдарив артилерією по Херсону: спалахнули пожежі, є руйнування Фото: росіяни вдарили по Корабельному району Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Савченко Юлія

Вночі російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Цього разу влучання припали на приватний будинок та комерційні приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька та ДСНС України.

В ніч на 27 вересня Херсон накрила артилерія РФ. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Повністю вигорів приватний будинок, згорів дах офісних приміщень магазину, а також гаражі, в одному з яких стояв легковий автомобіль.

Серед людей постраждалих немає.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (ХМВА)

Ситуація в Херсоні

Нагадаємо, 26 вересня РФ скинула бомби на Херсон. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 70 приватних і 1 багатоквартирний будинки. Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок “прильоту” транспортний засіб було знищено.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Раніше Defense Express повідомляв, що російські окупанти почали використовувати для обстрілів Херсону касетні боєприпаси виробництва КНДР.

За інформацією речника Південних оборонних сил України полковника Владислава Волошина, російські війська накопичуються та перегруповуються на східному (лівому) березі Херсонської області між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським автомобільним мостом (усі на схід від Херсона) для наступу в напрямку Антонівського автомобільного мосту.

Він додав, що російські війська зміцнюють позиції на східному березі Херсонської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"