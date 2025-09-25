Войска РФ готовятся к наступлению на Херсонщине: карты ISW
Военные РФ продолжают изнурительные атаки на Покровском направлении и готовятся к штурмам на Херсонском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
24 сентября российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но не продвинулись вперед.
Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, утверждал, что российское военное командование недавно передислоцировало подразделения российской 810-й морской пехотной бригады из Алексеевки (к северу от города Сумы) для штурма Кондратовки, но не предоставило достаточно времени для отдыха и восстановления сил перед передислокацией в Кондратовку.
На севере Харьковской области войска РФ также не продвигаются. Как и в направлении Великого Бурлука.
24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении.
А на Сиверском направлении удалось продвинуться российским военным.
Представитель украинской бригады, действующей на Сиверском направлении, сообщил, что российские войска пытаются атаковать украинские точки запуска беспилотников, используя тактику инфильтрации небольшими группами, атакуют мотоциклы и носят тепловизионные плащи, чтобы спрятаться от ударов украинских беспилотников.
Украинский оператор беспилотника, который работал на Сиверском направлении, сообщил, что попытки России накопить силы летом 2025 года провалились и что интенсивность боев на этом направлении, вероятно, возрастет осенью и зимой 2025 года из-за снижения температуры. А это может позволить дольше прослужить батареям дронов.
Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.
Враг сосредотачивается на улучшении логистики на Краматорском направлении (северо-восточнее Константиновки) в Часовом Яре и Ступочках, а также проводит ротацию элементов 70-й морской пехотной бригады (возможно, речь идет о новосформированном подразделении).
В начале августа 2025 года российские войска изменили свою тактику с приоритета разведки и инфильтрации небольшими группами на более активные атаки небольшими штурмовыми группами с мощной поддержкой беспилотников и артиллерии.
Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
Разведчик подразделения украинского спецназначения (ССО), действующего на Покровском направлении, сообщил, что российские войска продолжают изнурительные атаки и пытаются проникнуть на украинские позиции пешком небольшими группами из одного-двух пехотинцев ночью.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в Запорожской области на юго-запад Степногорска. Российские войска наносят удары по ВСУ на северо-восток от Каменского.
Также войска РФ продолжали ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.
Представитель Южных оборонительных сил Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что российские войска накапливаются и перегруппировываются на восточном (левом) берегу Херсонской области между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским автомобильным мостом (все к востоку от Херсона) для наступления в направлении Антоновского автомобильного моста и добавил, что российские войска укрепляют позиции на восточном берегу Херсонской области.
Атаки на оккупированный Крым
Ранее ISW сообщал, что ВСУ могли нанести удар по высокопоставленным российским чиновникам во время атаки на оккупированный Крым в ночь с 21 на 22 сентября.
Аналитики обратили внимание на сообщения нескольких российских источников, которые указали, что в санатории состоялась закрытая частная вечеринка, и что высокопоставленные российские чиновники, возможно, включая военных, присутствовали там во время удара.
Вечером 21 сентября россияне пожаловались на атаку украинских дронов по санаторию "Форос" во временно оккупированном Крыму. Это место известно как "дача ФСБ", где неоднократно лично отдыхал российский диктатор Владимир Путин.
По данным российских СМИ, в результате атаки были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.