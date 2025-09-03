Войска РФ выпустили 15 дронов по Львову, есть разрушения (фото)

Напомним, этой ночью оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине, запустив "Шахеды" и крылатые ракеты. Под ударом оказались Луцк, Хмельницкий, Кировоградская, Киевская и Ивано-Франковская области.

В частности, последствия есть Хмельницком - выбито и повреждено более 150 окон в учебном заведении и жилых домах. Также есть повреждения на территории коммунального предприятия.

В Калуше Ивано-Франковской области местные власти после ночной атаки сообщили, чтобы родители не отправляли пока детей в детсады. Сначала будет проверено качество воздуха, а тогда уже будут качество указания.

В Кировоградской области под вражескую атаку попала Знаменская громада. По данным ГСЧС, в результате попадания дронов травмированы 5 человек, повреждены 28 домов, один - разрушен.

Все о ночном обстреле Украины можно найти в материале РБК-Украина.