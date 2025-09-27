Ночью Россия выпустила по Украине 115 дронов: силы ПВО уничтожили 97

С 21:00 26 сентября Россия начала массированную атаку, выпустив по Украине 115 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и с Чауды во временно оккупированном Крыму. Более 70 это были именно "Шахеды".

Как работала украинская оборона

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Также активно применялись беспилотные системы.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксировано 17 попаданий ударных дронов на шести локациях. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще в двух местах.

Фото: результаты работы ПВО (Воздушные силы ВСУ)