RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ночью Россия выпустила по Украине 115 дронов: силы ПВО уничтожили 97

Фоо: большинство вражеских дронов ПВО сбила (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Зафиксировано 17 попаданий в шести локациях, обломки сбитых дронов упали еще в двух местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С 21:00 26 сентября Россия начала массированную атаку, выпустив по Украине 115 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и с Чауды во временно оккупированном Крыму. Более 70 это были именно "Шахеды".

Как работала украинская оборона

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Также активно применялись беспилотные системы.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксировано 17 попаданий ударных дронов на шести локациях. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще в двух местах.

Фото: результаты работы ПВО (Воздушные силы ВСУ)

 

Ночная атака РФ

Российские оккупанты в ночь на 27 сентября в очередной раз атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.

Также россияне в ночь на 27 сентября ударили дронами по Запорожью. В результате обстрела тысячи людей остались без света, а также разрушен продуктовый магазин известной сети АТБ.

Кроме того, сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения.

По данным "Укрзализныци", обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов