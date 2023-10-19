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Ночью Россия атаковала Николаев: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Россия атаковала Николаев 19 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на четверг, 19 октября, российские войска ударили ракетой по Николаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 19 октября, в 00:55 город Николаев понес ракетный удар", - отметил он.

По словам Кима, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома.

"Без пострадавших", – констатировал глава ОВА.

Обстрел Украины 19 октября

Российские войска выпустили по территории Украины 6 ударных беспилотников типа "Шахед". Также известно о нескольких ракетных ударах. О взрывах сообщалось в Кривом Роге и Николаеве. В частности, ПВО уничтожило вражескую ракету над Криворожским районом. Детальнее - в материале РБК-Украина.

 

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Николаев