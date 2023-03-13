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Россияне "Ураганами" обстреляли Константиновку и Авдеевку: есть раненые и погибшая

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Донецкая область, Понедельник 13 марта 2023 17:40
Россияне "Ураганами" обстреляли Константиновку и Авдеевку: есть раненые и погибшая Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 марта, российские военные из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В результате атак в Авдеевке погибла 46-летняя женщина, еще пятеро жителей Константиновки в возрасте от 25 до 73 лет - четверо мужчин и одна женщина получили осколочные ранения разной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения получили частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки, автомобили, а также асфальтовое покрытие.

"На местах работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Продолжаются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что в результате удара по Авдеевке есть два раненых человека.

Напомним, что в понедельник, 13 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области. Есть погибший человек.

Также в понедельник, 13 марта, в Константиновке, что в Краматорском районе Донецкой области, раздались взрывы.

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Российская Федерация Авдеевка Донбасс Донецкая область Константиновка Война в Украине
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