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Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия

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Днепропетровская область, Понедельник 27 февраля 2023 07:59
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствия Фото: Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В результате атаки пострадали сам Никополь и Мировская громада.

Повреждены 8 частных домов, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач.

Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствияОккупанты дважды открывали огонь по Никопольскому району / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атак спасатели продолжают уточнять.

Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: какие последствияВ результате атаки повреждены восемь домов / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, российские военные ночью, 26 февраля, нанесли 17 ударов по громадам Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 25 февраля 9 раз атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

24 февраля РФ выпустила более 100 снарядов по артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области.

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