ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска ударили ракетой по Мирнограду на Донбассе

Новина українською →
Мирноград, Понедельник 27 февраля 2023 08:19
Российские войска ударили ракетой по Мирнограду на Донбассе Фото: российские войска ударили ракетой по Мирнограду на Донбассе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Из-за вражеской атаки, в частности, был поврежден детсад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ОП Андрея Ермака.

"Россияне нанесли ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Были повреждены сад и гараж", - написал Ермак.

Напомним, что сегодня ночью Украина оказалась под атакой иранских "Шахедов" , враг выпустил 14 БПЛА, из которых 11 были сбиты над Киевской и Черниговской областью.

Добавим, что иранские дроны попали по Хмельницкому. В результате атаки погиб человек и 4 раненых. Продолжается тушение пожаров, пострадали гражданские дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ракети Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"