Российская армия обстреляла Очаковскую общину: один человек погиб
В понедельник, 16 января, поздно вечером, российские оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Очаковской общины. Есть погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. В результате чего один человек погиб", - рассказал он.
По данным Кима, повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава региона.
Как сообщалось, российские оккупанты минувших суток обстреляли три населенных пункта в Донецкой области. В результате атак погибли двое мирных жителей.
Кроме того, российские военные в сутки, 16 января, увеличили количество обстрелов Запорожской области до 130. Десятки домов повреждены.
Также российская армия за минувшие сутки, 16 января, обстреляла территорию Херсонской области 102 раза.
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