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Российская армия обстреляла Очаковскую общину: один человек погиб

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Николаев, Вторник 17 января 2023 08:55
Российская армия обстреляла Очаковскую общину: один человек погиб Фото: российская армия обстреляла Очаковскую общину Николаевской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 января, поздно вечером, российские оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Очаковской общины. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. В результате чего один человек погиб", - рассказал он.

По данным Кима, повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские оккупанты минувших суток обстреляли три населенных пункта в Донецкой области. В результате атак погибли двое мирных жителей.

Кроме того, российские военные в сутки, 16 января, увеличили количество обстрелов Запорожской области до 130. Десятки домов повреждены.

Также российская армия за минувшие сутки, 16 января, обстреляла территорию Херсонской области 102 раза.

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