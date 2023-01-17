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Войска РФ 130 раз обстреляли Запорожскую область, ночью били из артиллерии

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Запорожская область, Вторник 17 января 2023 07:46
Войска РФ 130 раз обстреляли Запорожскую область, ночью били из артиллерии Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты за сутки, 16 января, увеличили число обстрелов Запорожской области до 130. Десятки домов повреждены.

Об этом 16 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

На данный момент известно о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.

В частности, этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской громады.

Войска РФ 130 раз обстреляли Запорожскую область, ночью били из артиллерииВраг ночью ударил из артиллерии по Беленьковской громаде / Фото: Telegram Александра Старуха

В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. Пострадавших и жертв нет.

Войска РФ 130 раз обстреляли Запорожскую область, ночью били из артиллерииВ результате атаки повреждены три дома и дворовые сооружения / Фото: Telegram Александра Старуха

Напомним, в результате российского ракетного удара по Запорожью в ночь на 16 января зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

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