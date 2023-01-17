ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов Купянска и Волчанска

Новина українською →
Харьковская область, Вторник 17 января 2023 09:12
В Харьковской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов Купянска и Волчанска Фото: оккупанты вчера обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз атаковали Харьковскую область. Под обстрел попали Купянский и Чугуевский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, в Купянске вследствие обстрелов повреждены два пятиэтажных многоквартирных дома, а также семь частных домовладений. Вследствие чего ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, также повреждены семь частных домов. Кроме того, три частных дома и объект гражданской промышленности повреждены в пгт Белый Колодец Волчанской общины.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 16 января (t.me/synegubov)

Напомним, вчера мы писали, что российские захватчики вновь нанесли удар по Харьковской области. Вследствие обстрелов в Купянске повреждены дома и ранены двое мирных жителей. Кроме того, под удар попал Волчанск, где оккупанты повредили учебное учреждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление