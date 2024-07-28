Ночью две области РФ атаковали беспилотники: в Минобороны рассказали подробности

Минувшей ночью над двумя областями Российской Федерации силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В частности, пять беспилотников были сбиты над Белгородской областью и два - над Курской областью.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Курском районе беспилотники атаковали нефтебазу. Загорелись три резервуара с топливом.

"В борьбе с огнем задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. Сейчас ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается", - отметил он.

По словам Смирнова, никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.