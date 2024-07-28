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Вночі дві області РФ атакували безпілотники: у Міноборони розповіли подробиці

Неділя 28 липня 2024 08:08
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Вночі дві області РФ атакували безпілотники: у Міноборони розповіли подробиці Фото: ударні безпілотники атакували дві області Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі над двома областями Російської Федерації силами протиповітряної оборони було перехоплено та знищено сім ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ та виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смірнова.

Зокрема, п'ять безпілотників було збито над Бєлгородською областю і два - над Курською областю.

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що в Курському район безпілотники атакували нафтобазу. Загорілися три резервуари з паливом.

"У боротьбі з вогнем задіяні пожежні команди у складі 82 рятувальників і 32 одиниці спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі. Гасіння триває", - зазначив він.

За словами Смірнова, ніхто з жителів і працівників промислового об'єкта не постраждав.

Повітряна атака в Курській області

Нагадаємо, вночі Курську область вночі атакували ударні дрони. У селі Польова спалахнула нафтобаза, а у Медвенському районі палав будинок.

Додамо, що в ніч на суботу, 27 липня, безпілотники атакували Курську і Брянську області РФ. Там лунали вибухи і працювала ППО.

В ніч на 26 липня через повітряну атаку загорівся військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці. На летовищі було уражено склад із боєприпасами.

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