Вночі дві області РФ атакували безпілотники: у Міноборони розповіли подробиці

Минулої ночі над двома областями Російської Федерації силами протиповітряної оборони було перехоплено та знищено сім ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ та виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смірнова.

Зокрема, п'ять безпілотників було збито над Бєлгородською областю і два - над Курською областю.

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що в Курському район безпілотники атакували нафтобазу. Загорілися три резервуари з паливом.

"У боротьбі з вогнем задіяні пожежні команди у складі 82 рятувальників і 32 одиниці спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі. Гасіння триває", - зазначив він.

За словами Смірнова, ніхто з жителів і працівників промислового об'єкта не постраждав.