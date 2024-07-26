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В результате воздушной атаки на Крым горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, - Крымский ветер

Пятница 26 июля 2024 04:35
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В результате воздушной атаки на Крым горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, - Крымский ветер Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В результате атаки с воздуха во временно оккупированном Крыму горит военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. Слышна детонация боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымский проукраинский telegram-канал Крымский ветер.

Подписчики канала сообщили о многочисленных мощных взрывах в разных частях полуострова. По их информации, горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, там детонируют боеприпасы.

Кроме того, подписчики сообщили о "прилетах" в районе Окуневки. Жители Симферополя также слышали мощные взрывы.

Подписчики канала видели пожарные машины и машины скорой помощи, которые ехали в сторону аэродрома "Саки".

По данным источника Крымского ветра, на аэродроме поражен склад с боеприпасами.

Официально глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил лишь об "угрозе баллистики", а позже об отмене ракетной опасности.

Крымский ветер опубликовал ряд видео.

Работа росПВО в районе Евпатории.

Один из прилетов на аэродроме "Саки".

Безуспешная работа росПВО под Саками.

Напомним, 22 июля дроновой атаке подвергся российский город Ахтубинск Астраханской области. Среди прочего фиксировался "прилет" на территории воинской части.

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