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ЗНО для вступників на заочне навчання можуть скасувати: Шкарлет назвав причину

Новини » Суспільство     04.07.2020 - 17:10
ЗНО для вступників на заочне навчання можуть скасувати: Шкарлет назвав причину
Фото: Сергій Шкарлет (gorod cn ua)

За словами міністра, в майбутньому для заочників необхідно заборонити переходити на денне відділення

За словами в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета, в Україні немає альтернативи для Зовнішнього незалежного тестування. Однак він вважає, що для абітурієнтів, які вступають на заочне навчання, воно необов'язково.

Про це Шкарлет заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Людина закінчила навчальний заклад років 20 тому і хоче вчитися на заочному, за профілем, без відриву від роботи і не на бюджеті. Чому йому не дати шанс?... І на дипломі ззаду або в додатку написати, що людина закінчив заочну форму навчання", - заявив міністр.

За його словами, в майбутньому для тих, хто поступив на заочне відділення, необхідно заборонити переходити на денне відділення або отримувати бюджетне фінансування.

Нагадаємо, Рада дозволила учням з Криму і Донбасу надходити у всі українські вузи без здачі ЗНО.

Крім того, в Україні планують знизити поріг здачі ЗНО.

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Автор: РБК-Україна

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