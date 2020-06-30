ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поріг складання ЗНО планують знизити через карантин

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 15:18
Поріг складання ЗНО планують знизити через карантин
Фото: ЗНО (УНІАН)

Поріг складання ЗНО може бути менше 21 балу

В Україні через епідеміологічну ситуацію планують знизити поріг складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Але рішення про поріг буде прийнято до того, як учасники отримають результати.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Також вона запевнила, що кількість вступників цього року не може бути меншою. Тільки якщо вони самі не захочуть вступати.

За її словами, у 2020-му році поріг для складання ЗНО вже було зменшено для пробного тестування. Так, минулого року поріг складав 21 балл, а цього року на пробному - 19.

"Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року - нижче ніж 21", - сказала вона.

Наприклад, минулого року поріг був 21 з української мови, а на пробному цього року поріг був вже 19.

"Якщо минулого року учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо", - заявила Вакуленко.

Нагадаємо, до складання сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики не допустили 30 дітей, які мали підвищену температуру та ознаки ГРВІ.

Зазначимо, 25 червня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ВНО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся